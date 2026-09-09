La Corporación Águila Seis (Coraspol) logró el reconocimiento por Acción Distinguida para el suboficial de segunda PNP Elvis Joel Miranda Rojas. Esto tras una ardua lucha judicial en la que se probó su inocencia por la muerte de un presunto delincuente en el distrito de Castilla.

ediante el Oficio N.º 16, del 24 de junio, Coraspol solicitó al Ministerio del Interior el ascenso por acción distinguida del suboficial PNP Elvis Joel Miranda Rojas y tras serios trámites, la solicitud fue aprobada el pasado 22 de agosto del 2026, como consta en la Resolución Directoral N.º 008508-2026-DIRREHUM-PNP, con la cual el efectivo fue ascendido al grado de suboficial de primera.

La resolución directoral señala que dicho reconocimiento se debe por acción meritoria, luego que, en enero del 2019, Elvis Miranda Rojas se enfrentó a unos delincuentes que habían arrebatado la billetera a un ciudadano en el distrito de Castilla.

Según la investigación, los ladrones que se movilizaban en una mototaxi y al notar la presencia de la policía intentaron huir haciendo disparos, siendo repelidos por el agente, donde una bala alcanzó al sujeto Juan Carlos Ramírez Chocán, muriendo minutos después.

Ante este hecho y tras más de siete años de proceso judicial, en junio del 2026, la Corte Superior de Justicia de Piura confirmó el fallo definitivo que libera de responsabilidad penal al efectivo policial Elvis Miranda, en cumplimiento de sus funciones. La ceremonia de reconocimiento se realizará en los próximos días.

“Otorgar el ascenso excepcional por la causal “Acción Distinguida”, al grado inmediato superior al suboficial de Segunda de la Policía Nacional del Perú Elvis Joel Miranda Rojas”, dice la resolución.

Mientras tanto, desde la Coraspol señalaron que los efectivos que cumplan su labor serán reconocidos por sus méritos.