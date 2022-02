De cuatro balazos asesinaron a dirigente de construcción civil cuando se encontraba conversando con su hermana y su mamá en el exterior de la vivienda de su madre ubicada en el asentamiento San Martín, en Veintiséis de Octubre. Los dos sicarios llegaron en una motocicleta y a quemarropa dispararon contra la víctima que pese a que fue trasladada al hospital Santa Rosa falleció. Una de las hermanas que se encontraba a dos casas del hecho corrió a auxiliarlo cayéndolo una bala en la pierna.

Sicariato

Un nuevo asesinato a manos de sicarios se registró la tarde el último jueves cuando la víctima Cleyter Martín Correa Calero (47) conocido como “Tete”, quien era secretario del sindicato de construcción civil de Veintiséis de Octubre, se encontraba conversando en la vereda cuando de pronto llegaron dos sujetos, uno de ellos descendió de la motocicleta y se acercó donde estaba la víctima, y sin medir palabra alguna disparó a matar, pese a los gritos de los testigos, el sujeto disparó hasta 8 balazos cayéndole cuatro, uno en el pulmón, hígado y riñón.

La hermana, Miriam Correa, quien se encontraba con la víctima, informó que el asesino había bajado de una moto y caminó hasta donde estaban sin sospechar que a unos metros sacaría un arma de fuego para matar a Cleyter.

“Estábamos conversando y cuando escucho disparos, mi hermano cayó y cada disparo saltaba mi hermano (lloraba), me he ido encima del hombre para que ya no le dispare, me han disparado, pero no me ha caído”, dijo.

Al mismo tiempo, Merlin Correa, que se encontraba a unas casas, corrió a auxiliar a su hermano, impactándole una bala en la pierna izquierda. Los sujetos huyeron con rumbo desconocido.