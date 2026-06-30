La carrera electoral rumbo al sillón municipal del distrito de Castilla empieza a definirse. Un total de diez organizaciones políticas presentaron formalmente sus solicitudes de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con miras a los comicios regionales y municipales que se celebrarán el próximo 4 de octubre de 2026.

Entre los contendientes que buscan liderar el populoso distrito destacan figuras conocidas en el ámbito político local. Una de ellas es la exalcaldesa Aura Violeta Ruesta de Herrera, quien busca retornar al cargo, y Claudio Alfonso Vallejo Paz, quien cuenta con participaciones en procesos electorales anteriores.

De acuerdo con el último reporte de la plataforma del organismo electoral, el panorama para los candidatos no es uniforme, dividiéndose entre quienes ya avanzaron el primer filtro y quienes mantienen observaciones severas.

La lista de partidos en condición de recibido se encuentra Luis Oswaldo Gutiérrez Castro (Partido Popular Cristiano – PPC), Loren Karen Curay Ramos (Salvemos al Perú), Javier Fernando Flores Guerra (Acción Popular).

Además de, Jorge Luis Castellanos Juárez (Partido País para Todos), Julio César Huertas Agurto (Progresemos) y Claudio Alfonso Vallejo Paz (Partido Político Perú Primero).

En tanto, las listas declaradas como inadmisible, cuyas observaciones pueden ser subsanadas está José Alberto Sarduon Rodríguez (Fuerza Regional), Joselino López Jiménez (Somos Perú) y Jorge Castillo Cardoza (Partido Aprista Peruano - APRA).

Un panorama diferente se presenta con la candidatura de Aura Violeta Ruesta de Herrera, que representa al partido Alianza para el Progreso (APP). Pues su solicitud de inscripción fue calificada como improcedente, lo que en términos jurídico-electorales significa el rechazo definitivo de la lista por incumplimiento de requisitos insubsanables, dejándola —por el momento— fuera de la contienda electoral.

Con el cronograma en marcha, los partidos declarados inadmisibles tienen plazos estrictos para levantar las tachas u observaciones correspondientes si aspiran a que sus listas queden oficialmente admitidas para iniciar la campaña masiva en las calles de Castilla. Mientras tanto, en los próximos días se conocerá las listas oficiales por el Jurado Nacional de Elecciones.