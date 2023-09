La Plataforma de Defensa Civil Regional, en su IX sesión ordinaria, acordó por unanimidad reiterarle la invitación a la presidenta de la República, Dina Boluarte, para que, junto al premier Alberto Otárola, y sus ministros, llegué a Piura para que en esta plataforma se revise y debata todas las acciones que se ejecutan y se deben ejecutar en la región para hacer frente al anunciado fenómeno El Niño global.

El gobernador Luis Neyra León indicó que, a través de esta plataforma, ya se les envió un documento al Ejecutivo Nacional para invitarlos a que lleguen a nuestra región para evaluar los avances de las intervenciones que le corresponden a cada nivel de gobierno con la finalidad de mitigar los efectos del periodo lluvioso.

“Que se tome el acuerdo para reiterar la solicitud que venga la presidenta y sus principales ministros acá a Piura, especialmente a la Plataforma de Defensa Civil, con esto me respaldarían para salir a comunicar que se hace esta petición. Es una reiteración que se hará por el acuerdo que se tomó la vez pasada (sesión ordinaria N° 8, 21 de agosto)”, señaló Neyra León.

Por su parte, el arzobispo de Piura y Tumbes, monseñor José Antonio Eguren Anselmi, indicó que esta petición también se debe hacer de manera pública, “para que se haga un poco de presión, en el buen sentido de la palabra. Tenemos un trimestre de oro, que deberíamos inaugurarlo con la presencia de las principales autoridades del Gobierno Central, tienen que venir, mientras no nos escuchen en esta plataforma no van a abrir bien los ojos, van a seguir diciendo que los piuranos no gastamos los recursos. Traerlos es fundamental para que tomen conciencia y sean sensibles a lo que nos enfrentamos”, expresó el monseñor.

El titular de la región señaló que el pedido incluye la presencia del premier Alberto Otárola, y los ministros de Economía y Finanzas, Vivienda, Agricultura, teniendo en cuenta que son los principales a los que les corresponde las acciones de preparación frente al fenómeno climático. Pero también, se incluye en la invitación al ministro de Salud, debido a que solo se ha transferido 3 millones 200 mil soles para la lucha contra el dengue, teniendo en cuenta que Piura presentó un plan que requiere 76 millones de soles para su aplicación.

Agregó que se debe tener en cuenta que durante el Consejo de Estado Regional se acordó con las autoridades del Ministerio de Salud que los equipos técnicos de este ministerio junto a los del Gobierno Regional Piura evaluarían el presupuesto para poder determinar de manera técnica un monto que permita la protección de la región.

Otro de los ministerios que se exige que vengan a Piura, es el Ministerio de Transportes, el cual, pese a que es parte del Comité de Acción Rápida, hasta ahora no ha tenido coordinaciones para determinar, por ejemplo, la intervención en la carretera Bayóvar- Chiclayo, la cual se convierte en un dique para el río Piura. Los integrantes de esta plataforma tomaron el acuerdo, propuesto por la autoridad regional, por unanimidad.