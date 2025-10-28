El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) continúa ejecutando el proyecto de rehabilitación integral de las redes de agua potable, estación de bombeo de aguas residuales y colectores del distrito de Catacaos, en la región Piura, con una inversión de S/174.8 millones en beneficio directo de más de 44,590 personas.

La obra, a cargo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), contempla la implementación del sistema de captación, reservorio, línea de conducción y aducción, además de las redes de distribución de agua potable. Actualmente, se desarrollan trabajos para mejorar el sistema de alcantarillado, que incluyen la línea de rebose, cámara de bombeo de desagües, línea de impulsión y colectores principales.

Ante los inconvenientes registrados por aniegos en algunas zonas del distrito, el PNSU, junto con el consorcio responsable del proyecto, instaló una bomba sumergible que permite mitigar el problema y reducir el impacto en las áreas afectadas.

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes Quilcate, aseguró que el Gobierno trabaja con urgencia para brindar soluciones efectivas. “El agua y el saneamiento son un derecho. No vamos a descansar hasta que las familias de Catacaos tengan un sistema que funcione bien y les permita vivir mejor. Por eso, estamos redoblando esfuerzos para darles tranquilidad y mejorar su calidad de vida”, manifestó el titular del pliego.

Actualmente, se avanza con la culminación y puesta en funcionamiento de las líneas de impulsión de aguas residuales de las CBAR Nuevo Catacaos, Cutivalú y Monte Sullón, así como con la habilitación del colector final en la calle Chorrillos, lo que permitirá evacuar las aguas directamente hacia la CBAR Chorrillos y prevenir futuros aniegos.

Como parte de los trabajos, se continúa con el tendido de tuberías y la instalación final de colectores, con el objetivo de garantizar un servicio continuo y seguro para las familias cataquenses.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento reafirma su compromiso de llevar agua potable y saneamiento de calidad a la población de Piura, contribuyendo al cierre de brechas de infraestructura básica en el norte del país.