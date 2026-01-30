Pobladores de Talara intensifican protestas con bloqueos en la carretera Costanera de Negritos. Los manifestantes expresaron su rechazo contra el Decreto de Urgencia N° 010-2025 que reorganiza Petroperú y abre la puerta a su privatización.

Tras la disposición del Ejecutivo, los trabajadores de la refinería, incluyendo pescadores y madres de familia, paralizaron actividades comerciales y transporte desde temprano, afectando el acceso hacia Máncora. La Panamericana Norte sigue transitable, pero la Costanera permanece bloqueada.

La medida publicada a fin de año, ordena la reorganización patrimonial de Petroperú delegando el proceso a Proinversión. Los manifestantes temen alza de combustibles y pérdida de control estatal sobre la refinería principal del país.

“Una reestructuración es válida, pero no aceptamos privatización que perjudique a todos”, declararon a Canal N.

En esa línea, acusaron al gobierno de José Jerí de ignorar a Talara, donde la empresa estatal ha sido pilar económico por más de un siglo.

Defensoría cuestiona constitucionalidad

La Defensoría del Pueblo, liderada por Josué Gutiérrez, demandó el decreto ante el Tribunal Constitucional por violar la separación de poderes (art. 43 Constitución). El organismo considera que involucrar a Proinversión desvirtúa la naturaleza pública de Petroperú.

Las protestas transcurrieron sin mayores incidentes hasta que la PNP despejó la vía horas después. La ministra de Economía, Denisse Miralles, negó intenciones de privatización, pero la desconfianza persiste entre ciudadanos que defienden sus recursos naturales.