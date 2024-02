Tras una persecución, efectivos policiales capturaron a un presunto sicario de 18 años y de nacionalidad venezolana. Ello debido a que minutos previos habría atentado contra la vida de un mototaxista, a quien hirió de un balazo en la cabeza y en el hombro cuando se encontraba en el frontis de su vivienda en el asentamiento Sánchez Cerro, en Sullana.

Ocurrió cerca de las 10 de la noche del último jueves, cuando el mototaxista Alfredo Wilson Medina Palacios (40) estaba en el frontis de su casa de la cuadra 9 de la avenida Champagnat, frente al grifo Primax.

En ese instante, aparecieron dos sicarios en una motocicleta, donde uno de ellos, le disparó 2 balazos, impactándole uno de los proyectiles en la cabeza y otro en el hombro izquierdo, dejándolo mal herido.

Pero cuando lo sicarios fugaban tras cometer el ataque, un vehículo con efectivos policiales de la comisaría El Obrero que patrullaba la zona, se percató de ellos y se inició una persecución por varias cuadras de la localidad, siendo alcanzados cerca del salón comunal de El Obrero, donde detuvieron al venezolano Gabriel Eduardo Hernández Fernández (18), aunque otro sujeto logró fugar.

Tras su detención por parte de los policías de la comisaría El Obrero, el venezolano Gabriel Hernández confesó brevemente que fue el autor del ataque a tiros contra Medina.Ante la interrogante de cuántos balazos le disparó al mototaxista, dijo ante los policías que: “(Fueron) dos”. Asimismo, indicó que no conoce quien lo envió a dispararle: “No. Recién por ahí, lo conocí en una fiesta”. Luego le preguntaron que si él fue quien le disparó al mototaxista, respondió moviendo la cabeza que sí. Aunque dijo que no le han pagado nada de dinero por cometer este hecho y que no conoce al otro sujeto que iba con él en la motocicleta y logró fugar, pero que ya estaría identificado.