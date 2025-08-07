Agentes de la comisaría PNP El Obrero lograron capturar a dos presuntos integrantes de la banda delincuencial “Los Colochos de Sullana”, quienes se dedicarían a préstamos extorsivos en la modalidad de “Gota a Gota”, en la Perla del Chira.

Según la policía, los sujetos identificados como Andrés A.B (19 años) (a) “André”, de nacionalidad venezolana y Zahira M.S.G (20 años) (a) “La Chata Zahi”, de Colombia, fueron detenidos en la calle Ramiro Prialé de la urbanización Los Olivos, en Sullana.

Los agentes informaron que estarían involucrados por presunta usura, daños materiales a la propiedad privada y por el delito de coacción, donde se les incautó S/ 98.20, al parecer de los cobros en la zona y tarjetas de cobranza diaria, así como dos equipos celulares y una motocicleta.

La denuncia fue hecha por una presunta víctima quien informó que estas personas llegaron hasta su vivienda para amedrentarla y causar daños en su puerta y de esta manera exigir el pago de un dinero.

Los dos detenidos fueron trasladados a la dependencia policial para las investigaciones correspondientes.