Una mujer y un hombre de nacionalidad colombiana y venezolana, sindicados por la Policía como presuntos integrantes de la banda delincuencial “Los Gallegos” de Venezuela que se dedicaban a la modalidad del “Gota a Gota”, fueron capturados y acusados de intimidar a sus víctimas cuando les cobraban sus préstamos de dinero. Además, en unos audios, los extranjeros indicaban cómo operaban en la provincia de Sullana.

Fueron efectivos policiales de la Comisaría El Obrero que por información confidencial, lograron intervenir un inmueble de la primera cuadra de la calle Orbegoso donde intervinieron al colombiano Yonaider Barragán Padilla (20), “El Jetón” y a la venezolana, Rosa Amelia Guatarama Morales (35), “La Gonorrea”.

Según la Policía, la captura de ambos extranjeros, se debe por el presunto delito de extorsión en la modalidad de la cobranza del “Gota a Gota” y por usura. Asimismo, por los delitos tributarios en la modalidad de defraudación fiscal y lavado de activos.

Tras ello, ambos quedaron detenidos en la dependencia policial para las investigaciones a cargo de la Policía especializada y del representante del Ministerio Público.

agraviada. Una de las agraviadas de estos extranjeros que les debía 35 soles, señaló ante la Policía, que el colombiano le tiró la puerta y rompió las ventanas de su vivienda. “Le debo a un colombiano, 35 soles y le he dicho que no tengo, 5 soles diarios. Pero necio, necio que le pague me decía, pero no tengo joven (le decía). (Sino) yo le tiro la puerta. Me han quebrado las lunas, me suenan bien duro la puerta (de su casa) y la abren, Más que yo trabajo y paro saliendo”, manifestó la mujer tras la detención del colombiano y la venezolana.

Asimismo, durante la captura de ambos extranjeros, la Policía de la Comisaría El Obrero les encontró sus equipos celulares donde revelan en unos mensajes de voz, de cómo se comunicaban un tal “Jhon” y una mujer “Camila”, que serían los mencionados detenidos para realizar las cobranza de los clientes en la localidad de Sullana.

“Camila, buenas noches. Para renovarle esa tarjeta. Está pagando, está pagando (supuestamente un cliente). A ver si se le puede aumentar 500, es bueno (...), porque hay dos gente que les quiero dar, sino les busco reemplazo a dos que ya están terminando. Le he ofrecido plata, pero no quieren...”, le dice un hombre a “Camila”. También la Policía tiene unas conversaciones de WhatsApp.