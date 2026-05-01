Agentes del Escuadrón Verde PNP Piura, intervinieron a dos presuntos integrantes de la banda delictiva “Los Diler de Los Algarrobos”, por estar implicados en el presunto delito de microcomercialización de drogas, en un hecho que se registró la tarde de ayer, en el parque de la Upis “La Florida del Norte” – Upis Piura, distrito Veintiséis de Octubre.

La acción policial se ejecutó en coordinación con la División Regional de Inteligencia (Divreint), logrando intervenir a Richard Arturo R.C. (34), alias “Negro Arturo” y Julisa del Carmen R.G. (29), alias “La Loca”, cuando se presume realizaban un “pase” de droga.

Durante el registro personal y domiciliario, se halló medio kilo de al parecer clorhidrato de cocaína, 350 gramos de Cripy y dinero en efectivo, procediendo a su decomiso. Además, se incautó dos motocicletas sin placa de rodaje, entre otros bienes.

Al estar en flagrancia delictiva, la pareja quedó detenida y puesta a disposición de la unidad especializada para continuar con las diligencias de acuerdo a ley, en coordinación con el representante del Ministerio Público.