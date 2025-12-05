El personal de la División de Investigación Criminal (Divincri) Piura capturó a cuatro presuntos integrantes de la banda delincuencial “La Nueva Generación-Facción del Tren de Aragua-The Black” por diversos delitos.

Cuatro sujetos de nacionalidad venezolana fueron detenidos por la policía en el asentamiento humano Los Algarrobos – primera etapa, quienes serían integrantes de la presunta banda criminal “La Nueva Generación-Facción del Tren de Aragua-The Black”.

Los detenidos fueron identificados como Javier E.G.T (23 años), (a) “El Fresa”, cobrador de ruta por el presunto delito contra la seguridad pública en la modalidad de fabricación, comercialización, uso o porte de armas de fuego y/o municiones.

Además de la detención de Oriana L.R.M (20 años), Maricarmen C.R (21 años) y Verónica E.S. M (21 años). Según la policía, todos los detenidos estarían implicados en los delitos de marcaje, asalto y robo a mano armada, hurto, hurto agravado, extorsión, receptación, delito de peligro común, (uso y porte de armas, tenencia de armas de fuego o explosivos) y contra la salud pública -microcomercialización de drogas.

Para ello, los agentes encontraron un revólver con cacha de madera envuelto con cinta de embalaje con serie erradicada con cuatro municiones de color dorado, una mochila de color rosado con blanco, con una capsula de color amarillo pequeño conteniendo en su interior hojas tallos y semillas secas, al parecer marihuana, así como dos bolsitas Ziploc transparente con adherencia al parecer tusi, una cartera en forma de corazón color negro con un preservativo y un boleto de viaje El Sol SA N° 010206 de fecha 09/11/2025, a nombre de Maricarmen C.

También se encontró una cacerina metálica negra, cuatro municiones, tres ligas de 10 bolsitas al parecer tusi. Otras bolistas con clorhidrato de cocaína y cuatro billetes de 50 soles. La policía decomisó lo hallado e incautó una motocicleta.