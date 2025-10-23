Luego de un paciente trabajo, el personal de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura intervino a un presunto sicario venezolano que pertenecería a la organización criminal “Los Sanguinarios del Tren de Aragua”. Él sería uno de los autores del triple crimen ocurrido el 6 de octubre en el A.H. Nueva Esperanza, en el distrito Veintiséis de Octubre y estaría involucrado en otros 15 homicidios.

Así lo reveló el jefe de la Divincri de Piura, coronel PNP Luis Miguel Castillo Cortez, quien explicó que la captura de Erick Alexander Serrano Sánchez (34 años) ocurrió el pasado 19 de octubre en la manzana J, N° 132 de la urbanización Isabel Barreto de la ciudad de Paita. Él estaba acompañado de una mujer. Se les encontró un arma de fuego, municiones y droga.

Su detención se dio luego de un paciente trabajo de seguimiento e inteligencia del personal de la Divincri y gracias a estrategias y técnicas tecnológicas que aplicaron los detectives.

“En estos momentos se ha resuelto fehacientemente cinco eventos criminales, cinco homicidios por sicariato, con la captura del venezolano Erick Serrano Sánchez. Precisamente tras el proceso de investigación del hecho ocurrido el 6 de octubre y gracias a la cámara de vigilancia, a la pesquisa realizada y metodología aplicada por el personal de homicidios, hemos retrocedido en el tiempo tras un trabajo delicado y se logró identificar plenamente a una persona, que con las investigaciones realizadas se logró determinar su identidad, y con la ayuda de la tecnología lo ubicamos en Paita”, explicó Castillo Cortez.

El alto mando oficial agregó que en su poder se le encontró un arma de fuego y municiones y dentro de la homologación realizada por los peritos de criminalística a los videos del triple asesinato, se corroboró que el perfil de este venezolano corresponde a uno de los homicidas de los amigos Jhon Lenno Neyra García, John Jiménez Ríofrío y Luis Jair Caballero Acosta, quienes fueron ultimados de más de 30 balazos el pasado 6 de octubre en el distrito Veintiséis de Octubre.

“Sabemos que son cinco personas las que ultimaron a estos jóvenes, entre los que se encuentran tres venezolanos y un colombiano que ya han sido plenamente identificados”, afirmó Castillo.

El oficial recalcó que este venezolano junto a su organización criminal “Los Sanguinarios del Tren de Aragua” también estarían involucrados en dos crímenes más ocurridos en el asentamiento Chiclayito. “Ellos son asesinos por encargo, a ellos los contratan para asesinar”, manifestó el alto mando policial.

El oficial afirmó que el vehículo que se le encontró fue robado el pasado 10 de octubre del 2024 y ha sido debidamente acondicionado y adecuado para que sea usado por los sicarios para huir de las escenas de los diversos crímenes.“En el auto se encontró abundante munición y pasamontañas”, manifestó Luis Castillo Cortez.