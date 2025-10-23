Agentes de seguridad del penal de Piura intervinieron en el área de revisión de paquetes a la ciudadana Jenny R.A. R (47), quien llevaba en bolsas de víveres, pimentones y ajíes de causa conteniendo hierbas secas con olor y característica a marihuana.

Según los agentes, al revisar un pimentón color verde se hallaron 3 bolsas de polietileno transparente, que ocultaban la sustancia verduzca. En otro pimentón color verde se encontraron 2 bolsas y en el tercer pimentón ocultaba 3 bolsas, todas con marihuana.

Luego al revisar 3 ajíes de causa color anaranjado, se logró incautar 5 bolsas de polietileno transparente, anudada en su extremo libre, que ocultaban los restos vegetales.

La fémina que presenta ceguera severa tiene registro del Conadis N.°04641-2021, e ingreso al recinto carcelario ayudada por el ciudadano Pascual Chero Imán (65).

Jenny llevaba víveres a su hijo el interno Emanuel Francisco Benites Abad, sentenciado a 8 años por el delito de robo agravado y clasificado en la celda 3, pabellón 3 izquierdo, segundo piso; mientras que Chero Imán iba entregar víveres a su hijo el interno Alejandro Sullón Ancajima, sentenciado a 30 años por el delito de violación sexual y clasificado en la celda 5, pabellón 3 izquierdo, primer piso.

Las autoridades penitenciarias comunicaron a la Fiscalía Corporativa Penal de Turno de Castilla a cargo de la Dra. Lilia Castillo Chirinos, así como a la Policía Nacional del Perú, Sección especializada en drogas, AREANT de Piura.