Con el objetivo de frustrar extorsiones que puedan gestarse desde su interior; agentes de seguridad del penal de Piura pusieron en marcha un operativo extraordinario simultáneo en el pabellón 3 – margen izquierdo, 1 y 2 piso y pabellón 6 - margen derecho e izquierdo.

La intervención se realizó ayer lunes 20 de octubre a las 00:30 horas y fue encabezada por el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, el vicepresidente, Fernando Negrón Muñoz, junto al director de la Oficina Regional, Antonio Coronado Sánchez y personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

Se contó además con la participación del Fiscal de Prevención del Delito, Aldo Salazar Pozo y 74 efectivos PNP al mando del jefe de la DIVINCRI Piura, Coronel Luis Castillo Cortez.

Frente a la celda 4, pabellón 3, personal del INPE halló 1 equipo celular oculto en un balde de color blanco, modelo 2312CRNCCL, con un cable de color verde.

Las autoridades penitenciarias iniciaron de inmediato las diligencias pertinentes para determinar a los presuntos responsables en el ingreso indebido de artículos ilícitos e informaron a la Fiscalía de Turno del Distrito de Castilla, a cargo del Dr. José Silva Mechato y a la División de Secuestro y Extorsiones – DIVINCRI.