El interno Krisman Nizama Ponce, de 31 años, conocido como el “Loco Krisman”, que cumplía una condena por el delito de extorsión, fugó del penal de Piura, desde el tópico, donde hizo un forado para escapar. Ante esto, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso la salida inmediata del director y subdirector de dicho establecimiento penitenciario.

Según las investigaciones de la Policía, la fuga de Nizama ocurrió cerca de las 10:30 de la noche del último sábado 18 de octubre, tras la visualización de las cámaras de vigilancia, luego que el interno permanecía en el tópico del penal, debido a que se encontraba bajo un tratamiento psiquiátrico.

Ahí, debajo de la puerta de acceso al tópico, el delincuente hizo un forado para poder escapar de dicho ambiente. Luego, escaló la pared del cerco perimétrico y fugó del penal, según las indagaciones de las Policía.

A las 7:20 de la mañana, el personal de seguridad del INPE de Piura se percató de lo ocurrido y reportó la ausencia del “Loco Krisman”, generando la alarma en los encargados del penal.

Ante lo ocurrido, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso la salida de los jefes del penal de Piura. “El presidente del INPE ha dispuesto la remoción inmediata del director y subdirector del Establecimiento Penitenciario de Piura (INPE)”, informaron.

A la vez dispusieron una investigación. “La Oficina de Asuntos Internos se ha constituido en dicho penal para efectuar las indagaciones administrativas y determinar las responsabilidades que correspondan”, señaló la institución.

En tanto, la Policía realizó las indagaciones sobre lo ocurrido y del de servicio de seguridad interna del área de tópico y de los torreones del cerco perimétrico del penal.

Además, detuvieron a cinco agentes del INPE que tenían responsabilidad en dichas áreas y son investigados por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de favorecimiento a fuga.

Krisman Nizama, que integraría la banda delincuencial “Los Malditos de Talara”, fue detenido en marzo del 2024, por parte de efectivos policiales de la comisaría de Talara Alta, luego de haber recibido cinco billetes marcados de S/100, que eran producto de una extorsión.

En aquella fecha, la Fiscalía solicitó prisión para Nizama y el juzgado aceptó su pedido, y fue enviado al penal, donde estuvo recluido y logró fugar.