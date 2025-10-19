El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso la remoción inmediata del director y subdirector del Establecimiento Penitenciario de Piura, tras la fuga de un interno procesado por el delito de extorsión.

En un comunicado difundido hoy, el INPE informó que este domingo 19 de octubre, a las 06:30 a.m., el personal de seguridad del Establecimiento Penitenciario de Piura, encargado del resguardo del área del tópico, reportó la ausencia del interno Krisman Nizama Ponce, de 31 años, procesado por el delito de extorsión, quien permanecía en dicho ambiente por encontrarse bajo tratamiento psiquiátrico.

Sostuvo que, inmediatamente se activaron los protocolos de seguridad y se inició la búsqueda exhaustiva tanto al interior del penal como en los alrededores.

El hecho fue comunicado de inmediato al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú, a fin de ejecutar las acciones para la recaptura del interno y realizar las investigaciones correspondientes que determinen las responsabilidades penales del caso.

“El presidente del INPE ha dispuesto la remoción inmediata del director y subdirector del Establecimiento Penitenciario de Piura. Asimismo, la Oficina de Asuntos Internos se ha constituido en dicho penal para efectuar las indagaciones administrativas y determinar las responsabilidades que correspondan”, subraya el comunicado.

Finalmente, asegura que el INPE mantendrá su compromiso de principio de autoridad, el orden y la disciplina en todos los establecimientos penitenciarios del país.