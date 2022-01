En pleno inicio de la tercera ola, el gobernador regional, Servando García, con resolución ejecutiva regional N° 033-2022 cambió a José Nizama en el cargo de director regional de Salud y en su lugar designó a Fernando Agüero Mija, quien es allegado a la autoridad. Dicho cambio fue cuestionado por la Federación Médica de Piura, el Colegio Médico de Piura y el consejero regional Alfonso Llanos.





Político

El consejero regional, Alfonso Llanos, tras conocer el cambio en tan importante dirección y en pleno auge de casos de COVID-19, espera que la designación no sea por un “tinte político”.

“Espero que sea para bien este cambio. La gestión del saliente (Nizama) ha sido buena y espero que el titular haya tomado esta decisión en base a un plan de trabajo en donde el nuevo director lleve nuevas estrategias, no quiero pensar que esto no sea así. Ya estamos en una tercera ola y obviamente se necesita estrategias agresivas. Hay una incertidumbre y desconfianza porque el Dr. Agüero es político, no sé cuál es su perfil técnico, pero espero que como médico haga una buena gestión (…). Si su cambio es parte de una estrategia que se hará, en buena hora; pero si es como un tema político, sería desastroso”, recriminó Llanos.

El consejero delegado agregó que en los próximos días invitarán a Agüero Mija para que explique y fundamente su plan de la tercera ola del COVID-19 ante el pleno del Consejo Regional.

A su turno, el decano del Colegio Médico de Piura, Christian Requena, aseveró que espera que el nuevo director cumpla con los requisitos que estipula el MOF (Manual de Organización y Funciones) para dicho cargo.

“Es potestad del gobernador regional la designación de las autoridades, pero esa designación se debe ajustar al MOF (...). Para ese cargo tiene que tener título profesional, especialización en administración de salud o afines y opcional un grado de maestría en Salud Pública o afín y experiencia en cargo de directivo en el sector salud”, manifestó Requena.

Añadió que desconocen la razón del por qué el cambio, justo cuando ha empezado la tercera ola y si es que el nuevo director tiene los estudios de maestría y doctorado que el cargo lo exige.

El decano agregó que han presentado un documento a la Diresa solicitando una reunión para contribuir en esta pandemia.

Requena subrayó que esperan escuchar qué tiene planificado Agüero Mija, para el presente año, para emitir su opinión.

Criticó que en la Diresa no existe una planificación adecuada para enfrentar la pandemia.

“Nosotros ya hemos sido críticos como institución al decir que no existe la planificación. En su momento, el Colegio Médico de Piura sostuvo reuniones con Diresa y el ministro de Salud y le hicimos observaciones al plan de la tercera ola, que no fueron modificados ni tomados en cuenta. Ya estamos en la tercera ola y no hemos visto una planificación, ni organización adecuada desde el inicio, ni han actualizado dicho plan, no hemos visto esa iniciativa”, enfatizó Requena.

Para la presidenta de la Federación Médica de Piura, María Lupú Girón, se debió realizar un concurso público para que el profesional más capacitado asuma ese importante cargo.

“Hay que insistir que los funcionarios deben ser designados por concurso público, pero transparentes, sin que sean amañados (...). Como Federación Médica queremos concursos transparentes y con la presencia de veedores para garantizar que sean legales”, puntualizó Lupú.

La dirigente agregó que por el elevado número de contagios, sí amerita un cambio, pero deben ser favorables.

“Se tiene que continuar con el trabajo que se viene realizando y con las realidades de cada centro de salud y hospital”, dijo Lupú.