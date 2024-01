Ante la muerte de un joven taxista en la comisaría de La Arena, el jefe de la Región Policial Piura, general PNP Manuel Farias Zapata, dispuso el cambio del personal de esta dependencia policial y de otras comisarías de la región Piura. Los familiares informaron que hoy viernes será sepultado el joven padre en el cementerio San José de La Arena. Mientras que los cuatro efectivos se encuentran con detención preliminar.

El general PNP Manuel Farías ordenó que el personal de la comisaría de La Arena se ponga a disposición del área de Recursos Humanos de la Región Policial desde ayer jueves 18 de enero.

Entre los cambios se encuentran 13 efectivos policiales de la comisaría de La Arena, 1 de La Unión, 1 de la comisaría rural de Cucungará, 1 de El Indio, 3 de Parachique, 3 de Sechura, 1 de Tacalá, 1 de Piura, 1 de Bellavista y 1 de Rinconada Llicuar.

“Se ha relevado todo el personal policial de La Arena. Se ha puesto un teniente en dicha comisaría y las sanciones previas están a cargo de la Inspectoría de la Oficina de Disciplina Piura. Tenemos que esperar que concluyan las investigaciones del Ministerio Público y de la Policía Nacional, situación que conlleve de repente a una prisión preventiva o una situación que disponga el Ministerio Público, entonces estos suboficiales serán separados de la institución con disponibilidad con lo que corresponde a falta grave, pero depende de las conclusiones que llegue la unidad especializada y el Ministerio Público”, señaló el general.

VER MÁS: Clínicas de Piura anuncian la suspensión del servicio de hemodiálisis por millonaria deuda de EsSalud

Para ello, señaló que la situación de los cuatro agentes se encuentra en investigación por parte del personal de la División de Investigación Criminal (Divincri) Piura y del fiscal provincial de Catacaos, Roberto Gelacio, por lo que siguen en calidad de detenidos.

Ante esta situación, el titular de la Policía lamentó lo sucedido en la comisaría de La Arena, indicando que la necropsia señala hemorragia cerebral, traumatismo encéfalo craneano severo por objeto contuso y se solidarizó con la familia.

“Estos hechos no deben ocurrir y no debieron ocurrir. Se ha dispuesto que todo el personal de esta región policial reciba capacitación sobre el uso de la fuerza. No sabemos a ciencia cierta si son culpables o no, porque según la información preliminar es que el detenido que se encontraba en estado de ebriedad. Se autolesionó en el calabozo. Esto es materia de investigación”, dijo.

En tanto, hizo un llamado a la Policía para que se respete a la ciudadanía y al detenido para evitar estos hechos lamentables.

“Todos los intervenidos deben tratarse con respeto, sin abuso de autoridad para no tener estos casos muy lamentables porque también no olvidemos que los efectivos policiales tienen mamá, papá, hijos esposa y se ven inmersos en estas situaciones muy graves que conlleva a la separación de la institución. No queremos eso, lo que queremos es capacitar y sensibilizar a nuestros efectivos para un mejor trato a la población. Lamentamos nuevamente el hecho, pero no vamos a tener espíritu de cuerpo con ningún efectivo, ni con ese tipo ni con actos de corrupción”, insistió.