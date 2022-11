Los candidatos al Gobierno Regional de Piura participaron del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con miras a la segunda vuelta de las elecciones regionales realizado ayer en el Colegio de Abogados. El postulante por Unidad Región, Reynaldo Hilbck, y de Contigo Región, Luis Neyra, expusieron sus propuestas.

Debate

El candidato Reynaldo Hilbck expuso primero y abordó temas de salud, educación, seguridad ciudadana en los primeros 100 días de gestión. Dentro de sus propuestas anunció la construcción de un centro regional de radioterapia y quimioterapia.

Hilbck señaló que, de acuerdo a su experiencia en la política, trabajará en equipo para hacer un buen gobierno que de llegar al sillón regional por segunda vez lo asumirá con responsabilidad. Asimismo, dijo que priorizará obras como represas, hospitales estratégicos, carreteras, proyectos de agua y saneamiento y titulación en los sectores más necesitados, para lo cual trabajará de la mano con las municipalidades provinciales y distritales.

En tanto, precisó que dentro de su propuesta trabaja el tema de la empleabilidad en los jóvenes piuranos mediante el programa Aprende y Emprende. “Hay muchos jóvenes emprendedores que merecen facilidades para emprender y trabajar, hay que crear capital semilla. Vamos a dar oportunidades a través de carreras técnicas para que puedan acceder a un puesto de trabajo en empresas privadas. Vamos a dar becas a los mejores estudiantes para que sean capacitados”, dijo.

Asimismo, se pronunció sobre los presuntos actos de corrupción en la gestión de Servando García, con la cual precisó que de llegar al sillón regional habilitará la oficina anticorrupción para que se puedan transparentar las obras y detectar los actos de corrupción. “Lucho miente, no trabaja, tiene una sentencia, yo no tengo ninguna. Hay que meditar para emitir el voto”, dijo Hilbck.

Por su parte, el candidato de Contigo Región, Luis Neyra León, en todo momento atacó al candidato Hilbck, a quien acusó de ser el responsable de la inundación y desborde del río Piura en el 2017. Le recordó al exgobernador sobre el exgerente Carlo Bertini cuando pidió que se rompa el dique. “Nosotros no vamos a cuestionar, pero sí sabemos que Bertini (exgerente general) propuso romper dique”, dijo el candidato de Contigo Región.

Asimismo, lo encaró por contratar a profesionales de otras regiones, lo cual señaló que de ganar las elecciones regionales se compromete en trabajar y dar empleo a los jóvenes profesionales de la región.

En otro punto del debate, Neyra dijo que priorizará el tema del hospital de Alta Complejidad, acusando que en la gestión de Reynaldo Hilbck, cuando fue gobernador, no se logró el tan ansiado proyecto. Con respecto a los actos de corrupción manifestó que “no me he aprovechado de nadie, no soy corrupto, nunca he sido acusado por nada indebido, para ser autoridad hay que tener autoridad moral”, dijo.