Una revisión a los antecedentes e información de las hojas de vida de los candidatos en los distritos de Sondorillo y Canchaque permitió detectar condenas judiciales que van desde la omisión a la asistencia familiar y violencia contra la mujer, hasta homicidio culposo y violación sexual.

En el distrito de Sondorillo, la candidatura a la alcaldía por el partido Podemos Perú la encabeza el transportista Aníbal Santos Velásquez, quien registra un historial de tres sentencias penales.

Su condena de mayor gravedad es el delito de violación, dictada por la Corte Superior de Justicia de Piura (Expediente 205-2000-0-2003-JR-PE-01) del 1 de enero de 2003. La pena fue suspendida y ya ha sido cumplida.

También registra dos condenas por omisión a la asistencia familiar en el Juzgado Unipersonal de Huancabamba, que le impuso un año de pena privativa de la libertad suspendida el 9 de marzo de 2016 (pena cumplida) y en otra le concedió la reserva del fallo condenatorio por el plazo de un año en el 2017 (pena cumplida).

Por Alianza Electoral Venceremos, el candidato a regidor, Heladio Manchay Manchay, registra una sentencia/proceso por lesiones culposas (atropello de lesiones graves culposas).

En el distrito de Canchaque, José Reyes Porras (Acción Popular), candidato a alcalde, registra una condena por agresión en contra de las mujeres. La resolución fue emitida por el Primer Juzgado Unipersonal de Huancabamba, bajo la modalidad de pena suspendida y en condición actual de en cumplimiento y Julio Rodolfo García Potenciano (Podemos Perú), registra sentencia por homicidio culposo y lesiones culposas graves. El 1er Juzgado Unipersonal de Chulucanas le impuso 4 años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por un periodo de prueba de 3 años, el 30 de septiembre de 2021.