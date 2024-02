Familiares de los pacientes renales a quienes les realizan hemodiálisis, responsabilizaron a los funcionarios de EsSalud, debido a que sus enfermos podrían morir, porque no pueden ser atendidos en las clínicas de Piura y Sullana porque no les pagan desde hace más de cinco meses.

Doña Soledad Atoche Gutiérrez indicó que al gobierno no le importaría la vida de las personas. “Culpamos a EsSalud, al director de Piura y otros, porque no han solucionado (este problema). ¿Qué es lo que buscan? Agarran a los pacientes como si fueramos juguetes o animalitos y los mandan de acá para allá (para la hemodiálisis)”, señaló Atoche, debido a que EsSalud les indicó a un grupo de ellos de Sullana que lleven a sus enfermos a Catacaos, decisión que no han querido porque les demanda mucho gasto.

En tanto, Gustavo Uribe, representante del Centro Nefrológico del Norte de Piura, dijo que lo que pasa es por la ineficiencia de la actual gestión de EsSalud. “Me reuní con el gerente de administración de EsSalud para pedirle que por favor, nos giren la orden para presentar nuestras facturas y la respuesta que me dio fue que, si no tengo orden, para qué prestan el servicio (atienden a los pacientes). Una respuesta que es el colmo, que siendo médico, se exprese de esa manera, sabiendo que no brindarle el servicio a los pacientes, estamos poniendo en riesgo su vida. “, dijo Uribe.

Mientras que Miguel Miranda, representante de la clínica San Juan Bosco de Sullana, dijo que “lo que más me preocupa, es que esto no solo es responsabilidad del gerente (de EsSalud) de Piura, sino es responsabilidad de la gerencia central de Lima y de la presidenta ejecutiva, porque ellos ya tenían conocimiento que desde hace meses, estaría llevándose un manejo irregular con la contratación de hemodiálisis en Piura y no han hecho nada. ¿Porqué no han actuado con esto? “, dijo.