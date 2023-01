A pesar que hace 11 días se dictó la prisión preventiva contra el rector encargado de la Universidad Nacional de Piura (UNP), Omar Vences Martínez, y las trabajadoras Bertha Temoche García y Patricia Valdiviezo, hasta la fecha no han sido capturados por la Policía, motivo por el cual los ciudadanos han conformado el Cuerpo de Investigación y Vigilancia (CIVI) para realizar una serie de investigaciones para detenerlos.

El rector y las trabajadoras son investigados como presuntos autores del delito de peculado doloso agravado por el caso de las maestrías dictadas por esta casa superior de estudios en diferentes ciudades de Ecuador, donde se habría ocasionado un desfalco de más de 2.5 millones de soles.





Investigación

Así lo reveló uno de los integrantes del CIVI, Pedro Zapata, quien precisó que dicha decisión de ubicarlos se tomó luego de saber que la I Macro Región Policial de Piura “no hace nada para ubicarlos y capturarlos”.

“Han pasado 11 días y la Policía no ha hecho ningún movimiento o esfuerzo para capturar al rector de la UNP y a las dos trabajadores. Nosotros corroboramos que tras la prisión preventiva que se les dictó, se observó un vehículo de propiedad de la universidad y que trasladaba a Omar Vences en el exterior de su vivienda y la Policía no hizo y no hace nada”, explicó Zapata.

Cuestionó que la Policía de Piura, a pesar de conocer la posible prisión preventiva contra dichos funcionarios, “no estuvo atenta” para evitar la fuga de estos personajes.

“La Policía sabía que existía la posibilidad que se les dicte la prisión preventiva a varias personas involucradas en este caso, pero no estuvo atenta, ni a la expectativa para prevenir la fuga, pero como estuvo el exjefe de la I Macro Región Policial de Piura, general PNP Edward Espinoza al mando en ese entonces, los protegió”, recalcó Zapata.

El expolicía precisó que junto a un grupo de ciudadanos, quienes “destaparon” la presunta estafa a ecuatorianos en las maestrías dictadas en el vecino país, trabajan día y noche para ubicar a las tres personas involucradas en este caso, que se encuentran prófugas desde el 6 de enero luego que el juez Cristhian Azabache, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura de la Corte Superior de Justicia de Piura, les dictó la prisión preventiva por nueve meses.

“Estamos realizando un seguimiento exhaustivo de varias casas y lugares dónde podrían esconderse y varios datos fidedignos para ubicar a Omar Vences. Ya han pasado 11 días y no se sabe nada de ellos. Manejamos información confidencial que estarían siendo protegidos por dos policías que trabajarían en la Policía Judicial”, recalcó Zapata.