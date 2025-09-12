La Municipalidad Provincial de Piura, a través de la Subgerencia de Fiscalización y Control Municipal, en coordinación con la Fiscalía de Prevención del Delito y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), ejecutó hoy un operativo preventivo en establecimientos de venta de Gas Licuado de Petróleo (GLP), que culminó con la clausura de dos locales por incumplir las normas de seguridad.

Los establecimientos intervenidos fueron la Distribuidora CyG, ubicada en la carretera Los Ejidos, y otra distribuidora situada en el asentamiento humano San Pedro, en la intersección de la calle Lima con la calle Santo Domingo. Ambos representaban riesgos contra la seguridad pública al no cumplir con las disposiciones establecidas para la comercialización segura de GLP en cilindros.

Los representantes de la Subgerencia de Fiscalización y Control Municipal informaron que estos operativos tienen como finalidad prevenir situaciones de peligro y proteger a la población, recordando que la venta de productos altamente inflamables exige estrictos protocolos de seguridad que deben cumplirse de manera obligatoria.

Esta acción se enmarca dentro de las intervenciones programadas para contrarrestar factores de riesgo y salvaguardar la integridad de la ciudadanía piurana. Con estas medidas, la Municipalidad Provincial de Piura reafirma su compromiso de garantizar la seguridad y el orden en la ciudad, trabajando de manera articulada con las autoridades competentes.