La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Tambogrande, a cargo de la fiscal provincial Yesenia Saldarriaga, obtuvo se condene a 8 años de pena privativa de libertad efectiva a Carlos A. Bereche N. (67) como autor del delito de tocamientos y actos de connotación sexual en agravio de persona con discapacidad intelectual.

Durante el juicio oral, el fiscal adjunto provincial René Humberto Tume Arámbulo demostró que el acusado, el 27 de diciembre de 2025, en un entorno de coacción le realizó tocamientos indebidos a su víctima, cuando se encontraba al interior de su domicilio.

Para ello presentó medios de prueba contundentes, entre los que destacan la declaración de la agraviada en Cámara Gesell, la pericia psicológica, actas de visualización de equipos móviles y declaraciones testimoniales, los cuales corroboraron fehacientemente la sindicación del agraviado.

Asimismo, el Juzgado dispuso que el ahora sentenciado, quien ya se encuentra en el penal de Piura con prisión preventiva por este caso, cancele la suma de 3 000 soles por concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada y se someta a tratamiento terapéutico.

El Ministerio Público cumple su rol persecutor del delito, en defensa de los derechos de las poblaciones vulnerables y en la lucha por la erradicación de toda forma de violencia sexual.