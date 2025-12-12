El Fiscal provincial Hildegardo Navarro Mendoza, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Morropón, obtuvo se condene a 08 años de pena privativa de la libertad efectiva al ciudadano venezolano Jesús Alfonso Gurmeite Soto (25) como autor del delito de robo agravado.

La Fiscalía probó en juicio oral que el acusado, el 15 de abril del presente año, ingresó al local de la Farmacia “Guadalupe”, amenazó con un arma blanca a la vendedora para robarle su celular, pero como opuso resistencia sacó de la caja el dinero de las ventas del día que ascendía a 1 500 soles y huyó del lugar.

Para ello presentó, entre los principales medios probatorios: el acta de denuncia verbal, de intervención policial, de identificación AFIS, de reconocimiento físico en rueda de personas, de visualización y perennización de Cd, el reporte de investigaciones que tiene en su contra, entre otros.

Jesús Alfonso Gurmeite Soto, quien ya se encuentra en el penal de Piura con prisión preventiva por este caso, deberá también cancelar la suma de 2 000 soles por concepto de Reparación Civil a favor de las agraviadas.