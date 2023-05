Los congresistas por la región Piura, Eduardo Castillo, Cruz María Zeta, Heidy Juárez y Miguel Ciccia señalaron que interpelarán a la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, por su ineficiencia para afrontar los casos de dengue, debido a que esta jurisdicción ya van 40 muertes y más de 32 mil casos por esta enfermedad.





CUESTIONADA

El parlamentario Eduardo Castillo de Fuerza Popular fue enfático en señalar que la titular de Salud no ha hecho casi nada ante el dengue. “Yo estoy recorriendo todos los hospitales y viendo las falencias. La ministra de Salud ha venido, pero poco ha resuelto. Estuve en el hospital Santa Rosa que es donde se refieren la mayor cantidad de casos en la región y es lamentable (la situación)”, dijo Castillo.

Añadió que está de acuerdo con una interpelación a Gutiérrez. “Es necesario una interpelación.Yo sí estoy de acuerdo (con una interpelación). A mi parecer, la interpelación es una medida política, donde tendrá que responder por todos los temas de dengue”, indicó.

Mientras que la legisladora María Zeta señaló que “los altos índices de dengue en la región Piura y el Perú se debe a que no se está dando una abatización adecuada, ya que las fumigaciones no están dando resultados porque el zancudo se esconde en los lugares oscuros. En estos momentos se necesita abatizar y no fumigar, una abatización correcta podría frenar los casos de dengue”.

Agregó que “la ministra debería ir al Congreso a responder cuáles son sus políticas y qué resultados se tienen con estas políticas”.

Mientras que Heydi Juárez indicó que es lamentable la situación que pasa la región por el dengue y que también está de acuerdo con la interpelación a la titular de la cartera de Salud, Rosa Gutérrez.

Asimismo, indicó que hay otros casos como de un niño de 9 meses que está en el Hospital II-2 de Sullana y que están luchando para que sea llevado y atendido en Lima.