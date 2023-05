La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, culpó al Gobierno Regional de Piura por la falta de funcionamiento del hospital La Videnita, el que luego de 10 días sigue sin funcionar pese a que los casos de dengue siguen aumentando.

“La ministra toma decisiones y dispone, no se olviden que quién administra la región es el Gobierno Regional. Nosotros hemos trasladado el presupuesto para que la Diresa ponga el recurso humano, ya que ellos son la máxima autoridad sanitaria... ¿Es responsabilidad del Gobierno Regional que no se instale La Videnita?”, respondió en conferencia de prensa brindada anoche.

Gutiérrez llegó hasta Piura para brindar una conferencia de prensa, pero al ser cuestionada sobre por qué no se quedaba más de un día en la región para recorrer los hospitales y conocer la situación real que vive la población ante el aumento de casos de dengue, indicó que existen funcionarios que se encargan de ello.

“Claro que me importa lo que ustedes me dan en cuenta, claro que me sirve para tomar mejores decisiones, claro que me sirve para evaluar qué gestión están desarrollando y evaluar cómo están conduciendo la región, si es que hay un funcionario que no hace esto funcione y tenga que cambiarlo, claro que me sirve. Por eso te agradezco a ti (dirigiéndose a los reporteros) esa gran preocupación, pero pedirles que trabajemos unidos, tienen a los mejores especialistas”, dijo la titular del Minsa.

