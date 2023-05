Dengue en Piura: Hospital La Videnita sigue sin funcionar tras 10 días de inaugurado

Pese a que a 29 piuranos han muerto por dengue en lo que va del año en Piura, el hospital de contingencia La Videnita, inaugurado por la ministra de Salud, Rosa Gutierrez Palomino y el gobernador de Piura, Luis Neyra, sigue sin recibir a pacientes que sufren por la enfermedad.

Al respecto, la directora regional de Salud, Miryan Fiestas, señaló a Radio Cutivalú que sería por la falta de recurso humano e instalación de equipos tecnológicos.

Para la directora regional de Salud, en un plazo de entre 24 y 48 horas, recién será inaugurado este hospital de contingencia. El espacio tendrá un total de 15 profesionales de la salud entre médicos, enfermeras y técnicos.

Por su parte, anoche la congresista por Piura, Heidy Juárez, realizó un recorrido por el hospital de contingencia y evidenció la falta de personal médico, enfermeras, entre otros.

“Está vacío, no está funcionando, no hay nadie, no hay personal médico, ni enfermeras. Hay 20 camas que mencionó la ministra, pero no hay pacientes, ni enfermeros, no hay nada”, dijo.

