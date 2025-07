La Contraloría General de la República detectó que la Municipalidad Distrital de Montero, en Ayabaca, otorgó conformidad y pagó por servicios simulados de estudio técnico de la obra de una carretera, que ya habían sido requeridas y pagadas. Además, detectó que habrían beneficiado a dos proveedores. Esto ocasionó un perjuicio al Estado de S/33,600.

De acuerdo al informe 012-2025-2-0450-SCE, la comisión de control identificó la presunta irregularidad en la reformulación del expediente técnico de la obra “Rehabilitación de la carretera departamental ruta PI-120 (Paraje Grande), Montero-Jililí (Oxahuay); tramo Montero-Jililí, distrito de Montero”.

Indican que, verificaron la documentación y comprobantes de pago que se encuentran vinculados con el mencionado expediente, como la elaboración de los diseños hidrológicos, hidráulicos y estructurales, realizados por un proveedor. Asimismo, la colocación y monumentación de puntos geodésicos del proyecto; así como el levantamiento topográgico desarrolladas por otro proveedor, y requeridas por el jefe de la Oficina de Infraestructura Rural (OIRU).

Ahí, según el documento, la comisión evidenció que estas fueron requeridas a pesar que ya contaban con los servicios y no exisitía necesidad de los mismos, por lo que se dio conformidad, no obstante de haber sido simulados. Asimismo, no cobraron la penalidad al servicio del levantamiento topográfico, ocasionando un perjuicio económico.

“Tales hechos ocasionaron que, en estas contrataciones, iguales o menores a 8 UIT (Unidad Impositiva Tributaria), se beneficie a dos proveedores, en la contratación de los servicios que aparentemente fueron utilizados para la reformulación del expediente técnico, los cuales se habrían simulado en su entregable, y el no cobro de penalidad (a uno de los proveedores), generando un perjuicio económico total de S/33,600”, señala la Contraloría en su informe.

Precisaron que, de tres de los servicios, de “Elaboración de los diseños hidrológicos hidraúlicos y estructurales” y “Servicio de colocación y documentación de puntos geodésicos del proyecto”, fueron simulados y a pesar de ello, se les dió la conformidad, el cual fue un requisito necesario para su pago posterior.

En cuanto a las contrataciones irregulares sobre el servicio de la elaboración de los diseños hidrológicos, hidraúlicos y estructurales, informan que, tras la revisión del expediente técnico realizado por un consorcio, advirte que este ya contaba con los mencionados diseños, precisando que no han sido materia de observaciones, ni incumplimientos.

Explican que, “los mismos que, de la comparación con los entregados por el proveedor para su pago, resultan ser los mismos, y sin que se haga alguna referencia de que tomarían parte o total información de un entregable anterior o realizado por el Gobierno Regional de Piura”, indica la Contraloría.