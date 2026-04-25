La región Piura concluyó la jornada de vacunación contra el dengue dirigida a menores de entre 10 y 16 años. Actualmente, las autoridades sanitarias aguardan la llegada de un nuevo lote de dosis para iniciar la segunda fase de inmunización en adultos priorizados.

La coordinadora regional de Inmunizaciones, Nataly Villazón, informó que se ha completado satisfactoriamente el esquema de vacunación —primera y segunda dosis— en menores, conforme a la programación de la estrategia iniciada en 2024 en zonas priorizadas.

Asimismo, destacó la ampliación de la campaña este año para incluir a grupos priorizados de hasta 59 años, entre ellos personal de salud, miembros de las Fuerzas Armadas y efectivos policiales.

Respecto a la segunda dosis para este grupo, Villazón precisó que su aplicación está sujeta a la recepción de nuevas remesas enviadas por el nivel central, recordando que es necesario respetar un intervalo mínimo de tres meses tras la primera aplicación para completar el esquema.