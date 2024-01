Ante la mala colocación de una inmensa tubería de drenaje pluvial cerca al puente Andrés Avelino Cáceres, que corresponde al Sistema Alternativo para la Recolección y Evacuación de agua de lluvia (SARE) de la urbanización Ignacio Merino, en Piura, el decano del Colegio de Ingenieros de Piura (CIP), Hermer Alzamora Román, advirtió que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) no debe recepcionar la obra.

El decano Hermer Alzamora precisó que el consorcio Ignacio Merino, a cargo de los trabajos de emergencia del SARE, deberá corregir este problema antes de culminar con la actividad, por lo que exhortó al Ministerio de Vivienda no recepcionar la obra mientras no se corrijan estas observaciones.

“Obviamente que no (deberían recepcionar esta actividad). Definitivamente, sea obra o actividad de emergencia, los responsables de recepcionar eso, así como está, serían los únicos que tendrían que responder por ello. Yo creo que aún le falta a la empresa culminar los trabajos. Esperemos el tema de la recepción y veamos que no culmine de esta manera”, señaló el decano a Radio Cutivalú.

El ingeniero agregó que estas exposiciones de las tuberías no demuestran la calidad de ingeniería por parte del consorcio, por lo que insiste en que estas observaciones sean subsanadas, ya que por ser una actividad de emergencia no significa que deberían quedar como sea.

“No puede quedar así, totalmente expuesto, porque no solamente es antiestético, sino que eso no demuestra la calidad de ingeniería que debería tener. Eso está muy mal allí. Espero que, sencillamente, sea cuestión de tiempo y que quizá todavía no lo hayan terminado, quiero pensar eso. No creo que así lo vayan a dejar”, dijo.