Personal de la División de Investigación Contra Crimen Organizado intervino a un sujeto que se encontraba trepado en el frontis de una vivienda ubicada en el A.H 18 de Mayo, en Piura, en actitud sospechosa.

Tras la intervención pudieron ingresar a la vivienda, siendo autorizados por el sujeto, encontrando una motocicleta de placa de rodaje 5832-PB, la misma que fue verificada en el sistema Esinpol, dando resultado positivo con requisitoria vigente por el delito de robo y asalto siendo incautado.

El sujeto identificado como Wilson J.E.S.R (31 años) quedó detenido siendo trasladado hasta la sede de la Depincco para las diligencias correspondientes.

La unidad también fue llevada hasta la dependencia policial para las diligencias correspondientes.