Personal de la sección de secuestros y extorsiones de la Divincri Piura detuvieron a Jhon E.R.L (22 años), por el presunto delito contra la seguridad pública, fabricación, comercialización, uso o porte de arma.

El detenido fue intervenido cuando se encontraba frente a una vivienda de la calle Buenos Aires, en el distrito de Castilla. Según la policía, se le encontró en su poder un canguro que contenía tres municiones y un equipo celular y un chip, siendo conducido a las instalaciones de la Divincri.

La policía señaló que el detenido presenta características similares al sujeto que habría filmado los exteriores de un inmueble, donde el dueño vendría recibiendo llamadas y mensajes de texto, por lo que todo es materia de investigación.