El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura programó para el próximo lunes 16 de febrero de 2026, a las 2:30 de la tarde, la audiencia de terminación anticipada en el proceso seguido contra el exalcalde de La Unión, Percy Leonel Yamunaqué Chero y otros exfuncionarios.

La sesión, que se desarrollará de manera virtual, busca resolver la situación jurídica de los imputados, quienes son investigados por la presunta comisión del delito de colusión agravada y, de forma alternativa, peculado en agravio del Estado.

La investigación fiscal señala a Yamunaqué Chero, junto a Miller Amaro Peña Tuse y otros, como presuntos autores de irregularidades en la administración pública. Asimismo, se incluye a Juan Kilder Pazo Álvarez y diversos exdirectivos en calidad de cómplices primarios.

Actualmente, la exautoridad edil se encuentra internado en el penal de varones de Piura (ex Río Seco) cumpliendo su prisión preventiva, lo cual este lunes 16 de febrero se definirá su situación.