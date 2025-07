El candidato del oficialismo al rectorado de la Universidad Nacional de Piura (UNP), Enrique Cáceres Florián, se corrió del debate de propuestas ante su contrincante de la oposición, José Ordinola Boyer.

Ambos habían sido invitados al programa “Visión Global” de radio Cutivalú para conocer sus propuestas, pero Cáceres Florián nunca contestó a la invitación, pese a las reiteradas llamadas por parte del mencionado medio de comunicación.

Al respecto, el movimiento “Dignidad Universitaria”, a través de su página oficial de Facebook, criticó dicha ausencia y aseguró que al parecer no tiene propuestas claras. “¡El que no tiene propuestas, se corre! Mientras la UNP esperaba un debate de ideas, el candidato del continuismo Enrique Cáceres prefirió el silencio. José Ordinola llegó puntual, con propuestas claras y visión de cambio, pero Cáceres no se presentó. ¿Miedo al contraste? ¿Vergüenza de su pasado?”, indicaron.

Por su parte, José Ordinola Boyer recalcó que “el continuismo no debe seguir”. “Parece que nuestras autoridades en los últimos 25 años se han olvidado de un rol importante que tiene la universidad, en torno a la Ley Universitaria, que en su artículo 5, habla del interés superior del estudiante que es el eje universal. Estamos observando que la universidad se está sirviendo de los estudiantes, cuando por ley, es lo contrario, es un presupuesto para servir a los estudiantes”, dijo Ordinola.

Recalcó que se ha dado mucha importancia en la construcción de edificios y no todas las facultades están equipadas correctamente.

“Hay laboratorios que no están implementados y es donde debemos poner las inversiones. Nosotros vamos a detener todas las construcciones físicas de aulas y auditorios. Si ganamos tendremos dos años y medio, nuestro propósito es focalizar la inversión en laboratorios e investigación”, manifestó.