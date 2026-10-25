El Jurado Electoral Especial (JEE) de Morropón emitió la Resolución N° 01096-2026-JEE-MORR/JNE con el propósito de fijar de manera clara el procedimiento que se seguirá para dar cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esta disposición se enmarca dentro de las acciones orientadas a esclarecer los hechos ocurridos durante los comicios en el distrito de San Juan de Bigote, en la provincia de Morropón.

LAS ACTAS. El viernes, personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ODPE) Morropón deslacró las ánforas para verificar los restos del material electoral rescatado por la Fiscalía en el distrito San Juan de Bigote tras un enfrentamiento durante el escrutinio. En ese acto se supo que habían actas y cédulas siniestradas, en blanco y sin cadena de custodia.

Recordemos que ya se habían anulado las elecciones, pero Somos Perú presentó un recurso de apelación y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revocó la nulidad. También ordenó realizar una evaluación rigurosa y objetiva para verificar los ejemplares de actas electorales disponibles. De esta manera, el proceso busca determinar los resultados que puedan ser recuperados de forma válida mediante una revisión individualizada de las 23 mesas de sufragio instaladas en dicho local de votación.

Asimismo, el JEE recordó que la existencia física de cajas o precintos no convalida automáticamente la integridad del material electoral. Por esta razón, se exigió a la ODPE de Morropón la elaboración de un informe técnico detallado que sustente de forma documental las condiciones en las que se mantuvo la cadena de custodia y los ejemplares de las actas disponibles.

Del mismo modo, la resolución precisa que la remisión de los sobres lacrados con cédulas de votación no se realizará de manera automática. Dicha acción solo procederá de manera excepcional si el JEE determina que no existen actas institucionales utilizables y que el material cumple estrictamente con los componentes de autenticidad, integridad y trazabilidad.

En caso de que el material supere las verificaciones de seguridad y se declare apto, el organismo electoral convocará a una audiencia pública de recuento de votos con la participación obligatoria de los personeros acreditados y del representante del Ministerio Público. Con este proceso, la autoridad electoral busca salvaguardar la voluntad ciudadana respetando el marco normativo vigente.