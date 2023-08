El presidente de la Cámara de Comercio de Piura, Javier Bereche, precisó que hasta la fecha la región Piura no está preparada para afrontar un fenómeno lluvioso de gran intensidad, debido a que hay obras provisionales integrales que se debieron hacer y no se han hecho.

“Primero esperemos que el Fenómeno El Niño global que se anuncia no sea de categoría de intensidad fuerte sino un niño leve y moderado, porque Piura no está preparado para un Fenómeno fuerte. No lo ha estado y no está en este momento”, señaló Bereche.

Dijo que solo se han hecho planes de mitigaciones y evacuación de agua en caso llueva fuerte, pero no hay un plan de desviación de caudales de agua para que las diferentes urbanizaciones, centros poblados, asentamientos no se inunden.

“Por ejemplo en la Urb. Ignacio Merino, se puede ver que sufre mucho, no se puede ver que se tenga un plan de evacuación del agua sino se tiene bombas una vez que se inunden. Tampoco hemos visto que las bombas se le haya dado mantenimiento”, precisó el funcionario.