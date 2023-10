La obra de descolmatación de drenes principales del Bajo Chira, en la provincia de Sullana, región Piura, habría sido otorgada sin tener aprobada la ficha técnica definitiva. Según el informe de la Contraloría, los trabajos fueron asignados al Consorcio Bajo Chira, conformada por las empresas Inexport Services SAC y Distribuidora Gaza & Oña SAC, quien llevaría como accionista a Patricia Oña Capra.

De acuerdo al informe de Contraloría 22797-2023-CG/GRPI-SCC, los contratos directos a cargo del Proyecto Especial Chira Piura, por un costo de más de 14.6 millones de soles, fueron otorgados al Consorcio Bajo Chira en el mes de agosto. Los trabajos debieron empezar en setiembre y finalizar en noviembre de 2023. La empresa Distribuidora Gaza & Oña SAC es una de las empresas que forma el consorcio. Una de las accionistas de Oña SAC sería Patricia Oña Capra, a quien la hermana del gobernador Luis Neyra, Evelyn Neyra León, la trata como tía.

Sin embargo, el gobernador señaló que Patricia Oña Capra no tendría ningún vinculo familiar ni amical con su persona, por lo que pidió a la Contraloría investigar el hecho. No obstante, advirtió que no porque conozca a las empresas, no puedan contratar con el Estado.

“Como me pregunta, hay un grado de parentezco, ninguno; de afinidad, ninguno; de sangre, tampoco; entonces, lamentablemente eso es lo que manda la norma, no hay ningún tipo de afinidad, si conozco a otra empresa que haya ganado de algún proceso, quizás, pero eso no quiere decir que yo no tenga que conocer a todos, osea yo no puedo contratar a una empresa piurana” , dijo el gobernador.