En el marco de las estrategias de prevención ante el Fenómeno El Niño (FEN) impulsadas por la Alta Gerencia de EPS Grau S.A., la Jefatura Zonal Chulucanas viene intensificando los trabajos de mantenimiento preventivo del alcantarillado; ello mediante el uso de la máquina de baldes y personal técnico especializado.

Las intervenciones comprenden el cercado de Chulucanas y puntos estratégicos de la ciudad, con especial atención en zonas comerciales y sectores de mayor demanda del sistema; como las ejecutadas hoy en el asentamiento humano Mercado Jarrín, donde se realiza la limpieza y extracción de material acumulado al interior de las redes.

Durante estas labores se viene evidenciando la presencia de residuos sólidos, telas, materiales inorgánicos y otros elementos ajenos al sistema de alcantarillado, cuya acumulación puede reducir la capacidad de conducción de las tuberías, generar obstrucciones y ocasionar atoros o desbordes, especialmente ante escenarios de lluvias intensas.

Ante esta situación, la empresa exhorta a no arrojar desperdicios para proteger la infraestructura y contribuir a la continuidad del servicio. Asimismo, reafirma su compromiso con la prevención, la gestión operativa y la protección de la infraestructura de saneamiento, promoviendo una cultura de corresponsabilidad ciudadana frente a los riesgos asociados al FEN 2026.