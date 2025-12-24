Como parte de las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en el sistema de alcantarillado que viene desplegando la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau S.A. en todas sus localidades, este martes 23 de diciembre, el personal operativo de la EPS Grau – Sullana atendió un incidente en el centro urbano de la ciudad.

Alertados de un afloramiento de aguas servidas, el equipo especializado, con apoyo de una hidrojet, realizó la limpieza y descolmatación de redes de desagües en más de 300 metros lineales de la Calle 2 y zonas adyacentes.

“Durante los trabajos, se encontró gran cantidad de basura, entre piedras, palos, grasa solidificada, telas, entre otros residuos sólidos. Todo ello se encontraba represando las redes, obstaculizando el normal flujo de las aguas servidas y provocando los aniegos y afloramientos que reportan los vecinos”, sostuvieron los voceros de la empresa.

En este sentido, la EPS Grau insta a todos sus usuarios de la Perla del Chira a realizar un correcto uso del sistema de alcantarillado, especialmente en estas fiestas de fin de año, no arrojando basura por los buzones ni desperdicios por las redes domésticas, ya que estas malas prácticas solo ocasionan el deterioro de las tuberías, causando atoros y posteriores afloramientos de aguas servidas que causan malestar entre todos los vecinos.