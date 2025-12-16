Como parte de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo que ejecuta a diario la EPS Grau, ayer lunes se llevaron a cabo los trabajos de limpieza y descolmatación en más de 200 metros lineales de redes de alcantarillado en el cercado urbano del distrito de Castilla.

Alertados del incidente, se dispuso de la intervención del personal operativo de la zonal Piura y, con herramientas de varillaje, se pudo retirar grandes cantidades de basura, piedras, cartones, palos y diversos sedimentos que se encontraban obstruyendo las tuberías de los buzones a inmediaciones del aeropuerto Guillermo Concha Iberico.

“Gracias al rápido accionar de nuestro equipo especializado, pudimos dar solución a este incidente. En este momento el sistema se encuentra fluyendo con normalidad, evitando desbordes que perjudiquen a la comunidad castellana. Posterior a ello, se realizará la desinfección de la zona”, afirmó la subgerente de la EPS Grau – Piura, Susana Bastarrachea Valencia.

En sentido, la EPS Grau insta a todos sus usuarios a realizar un correcto uso del sistema de alcantarillado, no arrojando basura por los buzones ni desperdicios por las redes domésticas. Estas malas prácticas solo ocasionan atoros y represamiento del sistema, causando afloramientos de aguas servidas y malestar entre los vecinos.