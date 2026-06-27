Britt Pangalima, esposa de Jorge Luis Chau Aranda (40), quien permanece gravemente herido e internado en el Hospital Cayetano Heredia de Piura, tras recibir un balazo en el atentado contra la camioneta donde murió el exalcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre, denunció que los funcionarios de dicha comuna han abandonado a su esposo y anunció que tomaría medidas legales contra ellos.

Pangalima indicó que su esposo ha sido prácticamente abandonado y no recibe ningún apoyo. “¿De qué apoyo estamos hablando? Ellos (municipalidad) dicen de un respaldo, pero ¿qué respaldo?. Ellos vienen preguntan cómo está, se toman la foto y ya. No pues, eso no es un respaldo. Un solo día solamente me consiguieron una fantanilo que era difícil de hacerlo y eso fue todo”, dijo.

Añadió que “vamos a ir a la municipalidad a hablar con el alcalde a ver de qué manera nos pueden ayudar, ya que todos se han olvidado de él, mientras él acá está luchando (por su vida). El tema mediático fue de justicia para el alcalde, pero ¿mi esposo qué? Esto sucedió cuando él estaba laborando. Hay muchas cosas que tienen que investigar”, indicó Pangalima quien añadió que “vamos a actuar, posiblemente, de manera penal y detectar a los responsables”.

Jorge Chau Aranda permanece internado en el Hospital Cayetano Heredia con un pronóstico reservado, debido a que la bala que recibió durante el atentado le perforó los intestinos y le complicó otros órganos vitales.

“Jorge Luis se encuentra en un estado muy crítico. Sabemos que fue a raíz de la bala que le llegó a perforar sus intestinos y se le ha generalizado por un tema de peritonitis y, ante esto, viene complicándole sus órganos vitales como pulmones y riñones. Se le está aplicando la medicina, pero los médicos me dicen que es un avance lento y no como ellos esperan, y no me dan una buenas expectativas”, señaló Britt Pangalima.

El 21 de mayo, sicarios atacaron a balazos la camioneta que manejaba Jorge Chau cuando trasladaba al exalcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre. El crimen ocurrió cuando se dirigía a la casa de su madre. Durante el atentado, Chau recibió un balazo y fue trasladado al Hospital Cayetano Heredia.

Por el crimen del alcalde se encuentran en el penal de Sullana con prisión preventiva la regidora Patricia Niño Febres, William Tezén Gonza, alías “Pochola”, y otros.