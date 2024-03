Luego que Correo puso al descubierto la presunta red criminal que operaría en Piura dedicada a cobrar entre mil y tres mil soles por cambiar de puesto a los efectivos policiales a los Puestos de Vigilancia Fronteriza; un Equipo Especial Anticorrupción de la Inspectoría General de la PNP evalúa el cambio de los 170 policías rotados en los 31 puestos de frontera que existen en la región.

El jefe de este Equipo Especial de Inspectoría General de la PNP, coronel PNP Giovanni Osorio Elguera, informó que trabajan para recabar información sobre los supuestos cobros que existirían en los cambios de los efectivos policiales para los puestos de frontera.

“Nosotros somos un equipo especial de Inspectoría General, que nos han encomendado este trabajo de investigar, con la finalidad de esclarecer la veracidad de toda la información propalada por los medios de comunicación sobre posibles coimas a cambio de ser nombrados en algunos puestos de frontera en la ciudad de Piura”, explicó a Correo Osorio Elguera.

El alto mando policial subrayó que se encuentran recopilando información para determinar el grado de veracidad y responsabilidad administrativa de todos los involucrados en este caso.

“Aún no tenemos un número exacto de efectivos policiales involucrados, pero se están haciendo las averiguaciones, diligencias respectivas para determinar qué cantidad de personal está involucrado en este tema. Estamos investigando al personal involucrado de acuerdo a la información propalada”, indicó Osorio.

El jefe del Equipo Especial de Inspectoría de la PNP informó que continúan con las diligencias y con el cruce de información con las entidades públicas y personal policial.

Osorio recalcó que su equipo evalúa si se cumplieron los lineamentos establecidos por el Comando Policial para los cambios de los 170 policías en los 31 Puestos de Vigilancia Fronteriza y de Control Fronterizo que existen en la región Piura.

Se sabe que los efectivos policiales que son enviados a esos puestos no tienen que presentar antecedentes, tener más de dos años de antigüedad, no tener sanciones de rigor, no haber estado en zona de frontera, entre otros requisitos.

“El jefe de la región policial de Piura dio los lineamientos y pautas, de acuerdo a las actas se presume que se ha dado cumplimiento, pero tenemos que verificar bien la documentación para determinar si la comisión encargada de los cambios ha cumplido con los lineamientos del señor general. Estamos investigando si se cumplió o no”, explicó Osorio.

Dicha comisión está integrada por ocho policías, entre oficiales y suboficiales.

Recordemos que existen audios y declaraciones de algunos policías, a quienes se les habría solicitado pagos entre mil y tres mil soles, por cambiarlos o asignar a puntos estratégicos tales como Suyo, Alamor, entre otras zonas de la región.