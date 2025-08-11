La ex reina de belleza del distrito de Vichayal de la provincia de Paita perdió la vida, luego que la motocicleta en la que viajaba se despistó y chocó con un poste de alumbrado público, en la carretera La Costanera, entre Vichayal y Miramar, en Piura.

El lamentable accidente se registró la noche del último sábado en la peligrosa curva en la carretera La Costanera, entre Vichayal y Miramar, en circunstancias en que la exreina de Vichayal, Yulesvy Yohana Alvarado Estrada (23 años) viajaba acompañada de Franklin Cubas Cumiche, quien conducía la motocicleta.

Se conoció que el chofer de la moto perdió el control del vehículo, por razones que investiga la policía, se despistó y chocó con un poste de alumbrado público. La exreina de belleza salió despedida por los aires y cayó pesadamente al pavimento.

Inmediatamente las autoridades tras conocer el accidente auxiliaron a las dos personas y las trasladaron de emergencia al Hospital Nuestra Señora de Las Mercedes, pero lamentablemente debido al delicado estado de salud de la joven por los fuertes golpes producto del accidente, dejó de existir en el trayecto al nosocomio.

El joven aún permanece en el hospital recibiendo atención médica, pero aún su estado de salud es delicado.

Los familiares de la joven protagonizaron desgarradoras escenas de dolor luego de conocer su muerte.

Se conoció que ambos se dirigían hacia Vichayal para participar en un campeonato deportivo.

El cuerpo de la joven fue internado en la morgue de Paita y la policía inició las indagaciones para conocer cómo ocurrió el accidente.

Ella en su paso por su educación secundaria representó a la institución educativa Ricardo Palma y a todos los jóvenes en el ámbito distrital, ante el Consejo Local de la Juventud de la provincia de Paita, Directorio Juvenil provincial.

La municipalidad de Vichayal a nombre del alcalde, Jorge Benites Olaya y el concejo municipal, lamentaron su muerte y se unieron al dolor que embarga a familiares y seres queridos ante esta irreparable pérdida.