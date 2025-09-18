La Fiscalía Anticorrupción de Piura inició las diligencias en la investigación que se sigue contra exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Catacaos por el presunto delito de colusión, por la contratación de servicios para el traslado de arena ocurrido en el año 2019.

El Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura inició las diligencias en el marco de la investigación preliminar seguida contra Carlos Héctor Yarleque Ancajima y Alfredo Morales Gonzales, en calidad de autores, así como contra Michael Seminario Montero, Katia Alcas Rojas, Antoanette Fernanda Boza Alcas y Juan Gerardo Alcas Rojas, como presuntos partícipes, por la comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión, en agravio del Estado – Municipalidad de Catacaos.

Estas acciones se realizan bajo la conducción del fiscal, José Aurelio Jiménez Moscol, del Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios de Piura. Cabe precisar que el caso se encuentra actualmente en fase de investigación preliminar, y lo actuado en el día forma parte de las diligencias dirigidas a recabar información sobre los hechos denunciados.

Los hechos investigados se remontan al año 2019, cuando la comuna contrató servicios para el traslado de arena, detectándose posibles irregularidades en el proceso de contratación, ejecución y pago, contrarias a la normativa vigente. Según la hipótesis fiscal, dichos servicios se habrían sustentado con documentación carente de veracidad, lo cual habría generado un perjuicio económico al Estado de S/. 89,207.80.

La Contraloría emitió un informe de control específico en el 2024 sobre la contratación, ejecución y pago de servicios de traslado de arena fina para relleno y nivelación de calles de la municipalidad distrital de Catacaos.