La fiscal adjunta provincial Leidy Aquino Pacherrez, de la Unidad de Flagrancia de Castilla, obtuvo que se condene, a través de proceso inmediato, a José P. Vílchez (21) a 1 año 11 meses de pena privativa de la libertad por el delito de hurto agravado, en grado de tentativa, y el pago de 500 soles por concepto de reparación civil a favor del agraviado.

Los hechos ocurrieron el pasado 08 de septiembre, cuando el acusado palanqueó la chapa de contacto del vehículo del agraviado, que lo dejó estacionado frente al Colegio Cossío del Pomar N° 20133 de Castilla, y la golpeó con el fin de sustraerlo, sin lograr su cometido.

Así también obtuvo que se condene a Amadeo E. Vegas A., a 10 meses de pena privativa de la libertad suspendida, por el delito de conducción en estado de ebriedad; pague 1 500 soles por concepto de reparación civil y se le cancele de manera definitiva de la licencia de conducir.

Vegas A. fue intervenido, el pasado 26 de agosto, por personal policial que realizaba un patrullaje preventivo en la Av. Tacna a la altura de la empresa Shalom, realizando maniobras temerarias (zigzag) y presentando visibles síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas.