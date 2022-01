Un informe del Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Piura advierte que funcionarios que intervinieron para la ejecución y supervisión de la obra mejoramiento del servicio educativo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, Néstor Martos Garrido, en la provincia de Huancabamba, habrían favorecido a consorcios con S/ 5´990,252.60, pese a que los postores ganadores no cumplieron con lo establecido en las bases integradas.

Favorecimiento

Según el Informe de Control Posterior N° 037-2021-2-5349 de la Contraloría, para la contratación de la ejecución de dicha obra, se otorgó la buena pro al consorcio E&Y, conformado por las empresas Ecorpint EIRL y constructora Mirbac EIRL, y se suscribió el contrato de ejecución el 23 de noviembre del 2020 donde se evidenció que el indicado consorcio no cumplió con presentar la documentación para este proceso ni la disponibilidad de los equipos conforme a lo requerido en las bases integradas.

El documento detalla que respecto al exponente estratégico al no acreditar contar con la disponibilidad de la electrobomba requerida, no cumple con lo requerido en las bases integradas, así como la acreditación de los requisitos de calificación de la experiencia del personal clave, al no acreditar el tiempo de experiencia del profesional, especialmente en instalaciones eléctricas, toda vez que solo acreditó una experiencia acumulada de 2.38 años; es decir, no cumplió con la experiencia mínima de tres años que se requiere para estos puestos.

Pese a ello, el encargado del área de Abastecimiento, a cargo de la verificación de los documentos para el perfeccionamiento del contrato, permitió la continuidad para la suscripción del contrato en contravención de la normativa de contrataciones, afectando los principios que la rigen y generando favorecimiento al consorcio por el monto de S/ 5´835,767.66.

Mientras que, respecto a la adjudicación simplificada para la contratación del servicio de consultoría para la obra, el informe precisa que el comité de selección calificó favorablemente la oferta de la empresa Pabur, a pesar que el mencionado postor no cumplió con acreditar el factor de evaluación “experiencia del postor en la especialidad”, al haber presentado comprobantes de pago que no acredita fehacientemente su cancelación, le otorgó la buena pro en contravención de la normativa de contrataciones, asimismo se suscribió el contrato de consultoría de obra el 28 de octubre de 2020, por el monto de 154,485 soles, en total se habría favorecido a ambas empresas con el monto de S/ 5´990,252.60.

Los funcionarios que conformaron el comité de selección en ese entonces fueron Jaime Flores Peña (presidente), Óscar Chiroque Maco (Miembro) y Felipe Mendoza Ramos (Miembro), a quien piden se inicie las investigaciones para determinar las responsabilidades de los hechos comprendidos en este informe.





Informe

Al respecto, el encargado de la Unidad Ejecutora, ingeniero Juan Vílchez, sostuvo que desconoce del caso detectado por OCI del GORE, ya que recién ha asumido el cargo, sin embargo, precisó que solicitará el informe respectivo e iniciará una investigación para determinar si los funcionarios han incurrido en falta en este proceso de licitación para esta importante obra que beneficia a cientos de jóvenes de la provincia de Huancabamba. “Recién me he incorporado a este cargo, el lunes solicitaré mayores detalles del informe para ver qué ha sucedido y ver si los funcionarios a cargo tienen responsabilidad”, dijo Vílchez.