Frente al riesgo de rabia humana, y como estrategia de prevención, la Dirección Regional de Salud (Diresa) realizará este domingo 22 de octubre, en los distritos Castilla, Veintiséis de Octubre y Piura, la gran campaña de vacunación canina.

Bajo el lema “Por una Piura sin rabia canina ¡Vacuna a tu perro!”, se habilitarán puntos de vacunación en cuatro lugares estratégicos de gran afluencia en la jurisdicción de los tres distritos. La jornada de vacunación a los animales iniciará desde las 8 de la mañana y se prolongará hasta las 2 de la tarde.

Esta importante iniciativa tiene como objetivo prevenir la propagación del virus de la rabia, una enfermedad zoonótica que puede transmitirse de animales a seres humanos, causando síntomas que incluyen malestar general, fiebre y dolor de cabeza.

La Diresa exhorta a los dueños y cuidadores de canes a participar en esta campaña de vacunación, llevando a sus mascotas al punto de vacunación con bozal y correa. Además, se les insta a llevar agua y bolsas para el recojo de excretas, contribuyendo así a mantener limpios los lugares de vacunación.

Esta iniciativa de la Diresa es en coordinación con las municipalidades de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, con la finalidad de fortalecer las acciones preventivas contra la rabia y otras enfermedades zoonóticas. Vacunar a tu perro una vez al año a partir de los tres meses de edad es fundamental para proteger la salud de nuestras mascotas y de la comunidad.

Puntos de Vacunación: Parque San José (frente al mercado) - Horario: 8:00 a.m. a 2:00 p.m., parque cívico San Martín en el distrito Veintiséis de Octubre - Horario: 8:00 a.m. a 2:00 p.m., Plazuela Luis Montero en el distrito de Castilla - Horario: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y parque de la IV etapa de Los Algarrobos (al costado de la comisaría) - Horario: 8:00 a.m. a 2:00 p.m.