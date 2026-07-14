La Red Asistencial Piura de EsSalud informó que los asegurados que eran adscritos a la Clínica Inmaculada reciben atención con total normalidad en el Hospital II-E Sullana, luego de la suspensión temporal de los servicios brindados por dicho establecimiento privado. El día de ayer lunes, el nosocomio atendió a 240 pacientes de la IPRESS Inmaculada en las especialidades de medicina general, ginecología, medicina familiar y comunitaria, medicina interna, odontología, oftalmología, pediatría, nutrición, obstetricia, terapia y rehabilitación y otras.

La medida se ejecutó de manera inmediata para garantizar la continuidad de la atención médica de los pacientes, sin afectar las citas, procedimientos ni tratamientos previamente programados. Para ello, el Hospital II-E Sullana ha fortalecido sus servicios y dispone de médicos especialistas, personal asistencial capacitado y los recursos necesarios para brindar una atención oportuna, especializada e idónea.

Desde muy tempranas horas el gerente de la Red Asistencial Piura EsSalud, José Augusto Albines Trelles, por encargo del Presidente Ejecutivo, Jaime Moreno Eustaquio, supervisó la normal atención a los pacientes en el Hospital II-E Sullana.

Asimismo, EsSalud puso a disposición de los asegurados el número 968 173 111, habilitado las 24 horas del día, donde podrán recibir orientación, absolver consultas y obtener información sobre la reprogramación o continuidad de sus atenciones.

Albines Trelles destacó que esta respuesta inmediata es resultado del trabajo articulado impulsado por el presidente ejecutivo de EsSalud para garantizar una atención segura y de calidad para los 50 mil asegurados que recibían atención en la Clínica.

La institución reiteró su compromiso de velar por la salud y bienestar de los asegurados, asegurando que todas las prestaciones continúan desarrollándose con normalidad en el Hospital II -E Sullana, donde se ha dispuesto una atención integral para responder a la demanda de los usuarios y evitar cualquier interrupción en los servicios de salud.