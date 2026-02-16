Los integrantes de la agrupación musical Amor Sensual, en Piura, sufrieron el hurto de sus equipos, que se encontraban en el interior de la vivienda de uno de sus integrantes. Lo hurtado estaría valorizado en más de 4,000 soles.

hurto. Dos delincuentes habrían ingresado a la vivienda del músico Wilder Cruz, ubicada en la UPIS Flor de Piura, en el distrito de Veintiséis de Octubre, para sustraer las herramientas de trabajo de la agrupación musical Amor Sensual.

El hecho ocurrió el último sábado en horas de la tarde, cuando los músicos se habían reunido en la vivienda para coordinar detalles para la presentación del grupo en la ciudad de Tumbes, para ayer en la noche.

Al parecer, los ladrones los habrían seguido y aprovecharon que los integrantes de Amor Sensual se encontraban distraídos para ingresar a la vivienda y sacar los instrumentos musicales, entre ellos celulares de los músicos. Todo ello, valorizado en más de 4,000 soles.

Testigos precisan que los ladrones habrían llegado en una motocicleta y vestidos de negro e ingresaron al inmueble. Al menos, solo se registró el robo de materiales, sin atentar contra la vida de las personas que estaban dentro del inmueble.

Para ello, el músico Wilder Cruz expresó su preocupación y solicitó mayor seguridad ante la ola delictiva en Piura, indicando que los equipos robados son pieza importante para la agrupación, por lo que este hurto perjudica en las presentaciones, sobre todo las que ya están programadas para los próximos días. Incluso, presentaciones fuera de Piura.

Ante lo ocurrido, la denuncia fue hecha en la dependencia policial para que se inicien las investigaciones. Piden revisen las imágenes de las cámaras de seguridad, las mismas que pueden ayudar a identificar a los delincuentes.

Los vecinos de la zona también piden más patrullaje en este sector.